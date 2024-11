Zé Love se irrita e treta aos gritos com Yuri em A Fazenda: 'Puxa-saco!'

Enquanto Sidney, Yuri e Sacha discutiam, Zé Love se envolveu na treta em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Zé Love foi citado algumas vezes durante a conversa entre Yuri, Sidney e Sacha. O ex-atleta, então, confrontou os adversários e distribuiu xingamentos.

Zé: "Cala sua boca! Bobão! Puxa saco!".

Yuri: "Você é podre! Boca podre! Vai fazer isso na sua casa, não aqui, palhaço!".

Zé: "Você é conhecido como bobo da corte! Você não sabe nem falar de você!".

Yuri: "Fui falar da casa! Babaca! O que pensam aqui dentro, eu não estou nem aí. Quero saber é do que pensam lá fora. Você pode fazer o que quiser, o que me julga são as pessoas lá fora".

Zé: "Você um f*dão! Você voltou da Roça, né? Você é f*dão, né?".

Yuri começou a chamar Zé Love de "Zé Lúcifer", e o ex-atleta o acusou de repetir as falas de Sacha. Yuri também apontou que Zé usa fatos da vida pessoal das pessoas, como a profissão, para atacá-las. O ex-atleta rebateu que teria sido chamado de louco porque toma remédios para saúde mental.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 62034 votos 0,02% Albert Bressan 0,12% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,15% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,63% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,23% Gizelly Bicalho 0,07% Juninho Bill 1,95% Luana Targino 44,95% Sacha Bali 1,91% Sidney Sampaio 9,24% Vanessa Carvalho 9,31% Yuri Bonotto 31,34% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 62034 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso