Zé Love diz que Sacha toma CBD em A Fazenda: 'Fica noiado o dia inteiro!'

Zé Love disse que Sacha Bali toma óleo de canabidiol em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Zé disse que Sacha usa canabidiol e, logo, estaria "noiado" no reality show. O óleo é extraído da Cannabis, mas não tem THC e, por isso, não causa a "brisa".

Sacha: "Tu vai sair aqui e vai estar o Brasil inteiro te chamando de Zé Lúcifer!".

Zé: "O importante, pra mim, é em casa! Você fica falando de remédio meu, mas você toma CBD! Você fica noiado o dia inteiro!".

Yuri: "Ah, quem toma CBD é noiado?".

Zé: "F*da-se! Eu falo! Ele fica falando de mim!".

Yuri: "A minha tia tem [Mal de] Alzheimer e toma [CBD] para Alzheimer, sabia?".

Zé: "Eu tô falando dele, otário! Ah, sua vózinha, sua tia... Vai tomar no c*, rapaz!".

