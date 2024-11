Zé e Yuri debocham do corpo um do outro: 'Meu condicionamento é melhor'

Yuri Bonotto e Zé Love transformaram uma discussão em espécie de "competição" sobre os seus próprios corpos em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Zé debochou de Yuri por rebolar no reality show. Em resposta, Yuri provocou Zé Love em relação ao corpo do ex-atleta.

Yuri: "Você quer falar do meu trabalho?".

Zé: "Você só rebola!".

Yuri: "Não importa se eu só rebolo, se eu sou gogo boy, se eu dancei na noite, se eu fui 'bombeirinho da Eliana'. A gente está disputando pelo mesmo valor aqui".

Zé: "Meu irmão, pelo amor de Deus! Isso é lá fora. Aqui dentro você só rebola. Não estamos lá fora, não".

Yuri: "Te incomoda eu rebolar?".

Zé: "Eu falei alguma coisa de lá fora?".

Vanessa: "Não, falou só daqui de dentro".

Zé: "Você só rebola!".

Yuri: "Você não gosta que eu rebole?".

Zé: "Problema seu!".

Yuri: "Mas você pontua tanto isso!".

Zé: "Você fica o dia todo no espelho assim, ó [imita dança]. Só sabe fazer isso! Pega o espelho aqui e fica fazendo isso, ó [imita novamente]".

Yuri: "Eu tenho que me olhar, né? É difícil olhar no espelho e olhar o cara que parece o Zé Lúcifer, né? Te incomoda, né? Vai treinar que um dia tu chega! É que tu não pode fazer isso".

Zé: "Meu condicionamento físico é muito melhor que o seu!".

