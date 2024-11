Yuri detona Albert por aliança com Zé Love em A Fazenda: 'É um hipócrita'

Luana Targinno contou para Yuri Bonotto sobre a conversa que teve com Albert Bressan em A Fazenda 2024 (RecordTV), e o "Bombeiro da Eliana" detonou o peão.

O que aconteceu

Luana disse que Albert não gosta de ser visto como apoiador de Zé Love. Yuri rebateu que Albert agia com hipocrisia, pois, para ele, Albert é, sim, aliado de Zé. Os dois chegaram a tretar ontem por causa disso.

Luana: "Ele falou que naquele dia ele [Zé] estava tendo um surto, estava muito agressivo, e que Sacha ficava provocando, inflamando, chamando ele de Zé Lúcifer";

Yuri: "É óbvio. É isso o que a gente queria: que ele saísse logo".

Luana: "... Aí ele falou que ele se estressou e falou aquilo, mas que não é do jogo dele".

Yuri: "Eles acham que eu tenho embate com as pessoas só porque eu defendo meus amigos. Isto aqui é um jogo de posicionamento. Se eu olhar uma coisa que eu não sou a favor, com certeza eu vou entrar na briga. Naquele dia, o Zé Love veio em cima de mim. Eu falei: 'O que houve, mano?'. Ele veio me xingar. E agora vem falar que não é do jogo dele, mas está toda hora grudado com Zé Love? Esse cara é um hipócrita! Por isso eu não tenho paciência de falar com gente assim. Ele vai sempre falar que não é o jogo dele. Se é aliado dele, tem que falar: 'Isso o que você fez é errado. Gritar, ser agressivo... não é bem assim'. Eu duvido que ele tenha falado. Eles são coniventes".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 56994 votos 0,03% Albert Bressan 0,13% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,16% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,65% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,25% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 1,84% Luana Targino 44,25% Sacha Bali 1,90% Sidney Sampaio 9,35% Vanessa Carvalho 9,35% Yuri Bonotto 31,95% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 56994 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso