Virada de Viola é antecipada em 'Mania de Você' com festão e show de famosa

Prevista para ir ao ar por volta do capítulo 100 de "Mania de você", a grande virada de Viola (Gabz) será antecipada.

O que vai acontecer

A equipe vai gravar já na próxima semana. As cenas serão de uma festa com 200 convidados que celebrará a conquista de um prêmio importante para o Voilà Violeta.

No evento, a chef descobrirá que sofreu um golpe de Mavi (Chay Suede) e que Luma (Agatha Moreira) vai assumir o comando do restaurante. A ideia é que a sequência conte com um show de Marina Sena.

Já as sequências de Cristiano (Bruno Montaleone) num presídio em Portugal foram feitas nos últimos dias, no Instituto Benjamin Constant, na Urca, Zona Sul do Rio. Ele será capturado por transportar carga ilegal.

A Globo está reeditando os capítulos da novela e adiantando algumas tramas. O objetivo é dar mais agilidade à história, já que a novela vem registrando baixos índices de audiência. Tanto no Rio quanto em São Paulo, a história não passou dos 30 pontos.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.