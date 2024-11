Tino Marcos se confunde e comete gafe em cobertura da Fórmula 1

Tino Marcos, 62, cometeu uma gafe ao se confundir durante a cobertura da Fórmula 1.

O que aconteceu

O jornalista esportivo confundiu a colega Glenda Kozlowski com Rafa Kalimann. Ele cometeu a falha em uma publicação no Instagram neste sábado (2).

Em um registro, ressaltou que estava feliz em viver a experiência de cobertura com Kozlowsk. No entanto, na foto postada, quem estava ao seu lado era a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann.

Com isso, alguns seguidores não ignoraram a confusão. "A Glenda está diferente", destacou um. "Glenda Kalimann", brincou outro. "Só faltou uma foto com a Glenda", acrescentou uma terceira.