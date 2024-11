Silvia Abravanel conta que teve 4 mães e aborda relação com as irmãs após morte de Silvio

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, comentou em entrevista ao podcast Tagarelando a relação que manteve com o apresentador e o estado da família após sua morte.

Silvia, que foi adotada pelo comunicador, contou no programa que teve quatro mães e que, na infância, foi ensinada a dizer que era "filha do coração" de Silvio.

Dentre as mães, ela mencionou sua mãe biológica, que nunca conheceu; Maria Aparecida Vieira, a primeira mulher do apresentador; Íris Abravanel, com quem o pai permaneceu até o fim da vida; e Zilda Covre, fiel secretária de Silvio.

"Eu adotei a Zilda", disse ela. "Eu precisei da Zilda durante um período e a Zilda foi minha mãe, é minha mãe e eu a respeito tal como, assim como eu respeito a minha mãe Íris. Eu fui adotada e adotei."

Silvia também comentou que mantém uma relação forte com as cinco irmãs após a morte do pai. Segundo ela, foi Íris quem deu "força" para que todas enfrentassem a partida do apresentador. "Nós seis somos a força que ela precisa e ela é a força que precisamos."

A apresentadora afirmou que Silvio "sempre quis" que as irmãs permanecessem unidas. "Nós vamos seguir o legado, nós prometemos", disse. Ela ainda relatou que foi a filha que mais teve contato com o comunicador. "Ele era mais meu melhor amigo do que meu pai."

A adoção de Silvia Abravanel

Silvia foi adotada com três dias de vida por Silvio e Maria Aparecida Vieira. Ela, porém, quase fez parte da família de Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, nomes que sempre mantiveram uma forte relação com o dono do SBT.

Maria Aparecida Vieira morreu em 1977 por complicações de um câncer de estômago, quando Silvia tinha apenas cinco anos. Tempos depois, o comunicador se casou com Íris Abravanel.

Com Maria Aparecida, Silvio também teve a primogênita, Cintia Abravanel. Após o casamento com Íris, o comunicador foi pai de Daniela Beyruti, Patrícia, Rebeca e Renata. As filhas lhe deram 14 netos e estes, quatro bisnetos.