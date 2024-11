Priscilla diz que trabalho era foco: 'deixei até de viver luto da minha vó'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora Priscilla contou como negligenciava sua saúde em prol do trabalho.

A cantora revelou: "Eu tinha essa mentalidade de que o trabalho era uma coisa mais importante do mundo a ponto de eu me desumanizar. Eu me via como uma máquina, o que me fez perder muitos momentos."

Deixei de viver o luto da minha vó porque eu não tinha tempo. Não dava tempo. Priscilla

Priscilla contou também que percebeu que precisava se cuidar quando seu corpo mandou sinais. "Às vezes o corpo precisa se comunicar de uma forma drástica pra você entender. Quando aconteceu, eu meio que ja sabia que era a cabeça e que tava mal."

'Não sou a mesma pessoa que a do palco, me observo de fora', diz Priscilla'

A cantora falou sobre separar sua personalidade pessoal da que está no palco. "Gosto também de me sentir um pouco distante da pessoa que aparece no palco, acho que me humaniza. Tenho essa sensação que não sou eu. Não tenho essa sensação que é a mesma pessoa que tá no palco e eu gosto disso. Consigo me observar de fora e me manter humana pra mim mesma. Sou o corpo que está sendo usado pela música."

Priscilla fala sobre sua fé: 'Religião podava minhas ideias e pensamentos'

Priscilla, que começou sua carreira no gospel, comentou sobre sua fé. "Entendo a minha fé como meu relacionamento pessoal com Deus. Acredito no poder da comunidade de fé, mas não vivo embaixo dessa rigidez do dogma de uma instituição muito específica e eu já vivi muito. Amadureci a minha fé e fui me distanciando daquilo que é mais sobre o homem e menos sobre Deus. A religião podava minhas ideias e pensamentos."

Priscilla conta encontro com namorado: 'levei amiga, vai que é velho tarado'

Priscilla contou como começou sua relação com o namorado, André Laudz. "Em 14 dias começamos a namorar. Eu imaginei que ele fosse uma pessoa bem mais velha que eu pela carreira, pela bagagem profissional dele. Falei: 'vou levar uma amiga minha porque vai que é um velho tarado.' Essa coisa do assédio na industria é muito real. Quando eu abri a porta, era um jovem, educadissimo. Na segunda vez ja fui só, com outras intenções."

Priscilla diz como lida com trabalho após burnout: 'Nunca mais vou deixar roubar minha vida'

A cantora destacou como sua relação com o trabalho mudou após uma crise de burnout. "Sempre faço a conta pra ver se eu vou aguentar. Meu trabalho passou a valer muito mais, não só financeiramente mas porque tem coisa que o dinheiro não paga como a saúde. Eu não tinha tempo pra nenhuma outra opção além do trabalho. Fiz um pacto comigo. Trabalho pra viver uma vida confortável, mas nunca mais vou deixar o trabalho roubar minha vida. Aquilo que eu tanto amava tava virando o vilão da minha vida."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Priscilla: