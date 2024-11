Mulher dança Madonna na delegacia, vídeo viraliza e Polícia Civil investiga

Fã de Madonna? Uma mulher, que não foi identificada, viralizou nesta semana com um vídeo dançando uma música de Madonna em uma delegacia do Rio de Janeiro. A Corregedoria da Polícia Civil do RJ disse a Splash que está investigando a gravação e condutas.

O que aconteceu

Viral nas redes sociais mostra mulher dançando de maneira sensual a música "Material Girl", de Madonna. Ela utiliza uma cadeira para auxiliar na "performance".

A polícia tomou conhecimento e está investigando a gravação. A CGPOL (Corregedoria-Geral de Polícia Civil) também informou que instaurou um procedimento disciplinar.

No vídeo é possível ver pessoas ao fundo que estariam esperando atendimento. Um homem que grava a cena, agente da Polícia Civil, ainda fala: "Caraca, tirou onda!".

"Após imediatas diligências, o agente foi identificado e sua conduta está sendo apurada", afirmou a Polícia Civil em nota.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro também disse a Splash que a mulher do vídeo não faz parte da instituição.

Nem a mulher, nem o agente tiveram suas identidades informadas pela polícia. O nome da cidade em que a delegacia está localizada e ocorreu a gravação e performance da possível fã de Madonna também não foi informado.