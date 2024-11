Peões opinam sobre Gizelly em A Fazenda: 'Tem que ficar esperto'

Sidney, Gilson e Vanessa conversaram sobre Gizelly Bicalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões analisaram a ex-BBB e apontaram que ela não é confiável. Sidney ainda contou que ela fala coisas "não elogiosas" sobre Vanessa.

Sidney: "Ela sempre está tentando te colocar em situações difíceis, constrangedoras".

Gilson: "Tudo e qualquer coisa que ela escuta, ela usa. E é chato. Por exemplo, vamos usar a Flor. Ela teve uma conversa com a Flor, aí ela pega e joga isso numa situação totalmente aleatória para criar outra. Sabe? Querer jogar umas coisinhas que não têm nada a ver com nada. E acaba falando sobre você".

Vanessa: "Ela pega informações para suar contra você depois".

Gilson: "Não dá pra confiar".

Sidney: "Ela veio falar muito de você [Vanessa] pra mim. Eu falo: 'É sua opinião, Gizelly'. São coisas que eu não gosto".

Vanessa: "O que ela fala?".

Sidney: "Comentários gerais. Ela fica justamente jogando iscas para ver se eu vou falar mal de você, para ver se, em algum momento, você vê isso... Eu vejo que ela está sempre jogando alguma coisa, que não é numa inocência".

Vanessa: "Ela tem um objetivo por trás".

Sidney: "Exatamente. Eu brinco com ela, converso, mas tem que ficar esperto".

