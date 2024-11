Nasce o primeiro filho da atriz Margot Robbie, a Barbie, diz revista

Margot Robbie deu à luz seu primeiro filho, um menino, com o marido, o produtor Tom Ackerley, segundo a revista People.

Segundo informou o site britânico "Daily Mail", neste sábado (2), a atriz de 34 anos entrou em trabalho de parto há duas semanas, pouco antes da data prevista para o nascimento do bebê, e "está tudo bem". Discreta, a atriz australiana de 34 anos, sucesso no cinema com o filme Barbie e outras produções, falou pouco sobre a gravidez nos últimos meses, mas foi fotografada mostrando o barrigão algumas vezes.to estocando suprimentos para bebês perto da casa do casal em Venice Beach.

Amigos e familiares do casal ficaram em silêncio sobre as notícias do bebê - um menino nascido em 17 de outubro - para proteger sua privacidade. Os avós agora estão se preparando para voar para Los Angeles para conhecer o recém-chegado.

Desconfiaram. A notícia foi dada alguns dias depois que Tom foi visto estocando suprimentos para bebês perto da casa do casal em Venice Beach.

Ex-faxineira, Margot e Tom se conheceram nas filmagens de Suíte Francesa, em 2013, longa do qual ele era assistente de direção. Os dois formalizaram a união em 2016, na Austrália, e são sócios na LuckyChap ao lado de Sophia Kerr e Josey McNamara

Margot já foi indicada a dois Oscar, como Melhor Atriz, por Eu, Tonya, e como Melhor Atriz Coadjuvante, por Bombshell. Além disso, como produtora concorreu também por Barbie, que disputou Melhor Filme.

Entre outros trabalhos da atriz estão Z for Zacharias, Esquadrão Suicida, Suíte Francesa, Duas Rainhas, Aves de Rapina, Era Uma Vez em Hollywood, Amsterdã e Babilônia.

Barbie faturou US$ 1,44 bilhão nas bilheterias do mundo inteiro, cerca de R$ 8,2 bilhões.