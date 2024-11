Morre na Austrália o maior crocodilo de cativeiro do mundo

SYDNEY (Reuters) - Um crocodilo australiano de 5,48 metros, que detinha o recorde de maior crocodilo de cativeiro do mundo, morreu, informou neste sábado um santuário de animais selvagens.

Acreditava-se que ele tinha mais de 110 anos de idade.

Cassius, pesando mais de uma tonelada, estava com a saúde debilitada desde 15 de outubro, disse o Marineland Melanesia Crocodile Habitat no Facebook.

"Ele era muito velho e acreditava-se que estava vivendo além da idade de um crocodilo selvagem", de acordo com uma publicação da organização, sediada em Green Island, perto da cidade turística de Cairns, em Queensland.

"Cassius fará muita falta, mas nosso amor e nossas lembranças dele permanecerão em nossos corações para sempre."

O site do grupo informa que ele vivia no santuário desde 1987, depois de ter sido transportado do vizinho Território do Norte, onde os crocodilos são uma parte importante do setor turístico da região.

Cassius, um crocodilo de água salgada, detinha o título do Guinness World Records como o maior crocodilo do mundo em cativeiro.

Ele assumiu o título após a morte, em 2013, do crocodilo filipino Lolong, que media 6,17 metros, de acordo com o Guinness.

(Reportagem de Sam McKeith em Sydney)