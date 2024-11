Animes: relembre 5 finados que morreram injustamente

Dia de Finados é uma data importante para refletir sobre a morte. Animes desde sempre abordam a questão do sacrifício e da despedida, então muitos personagens já foram de arrasta pra cima nas séries que tanto gostamos. Alguns deles, no entanto, tiveram mortes que foram injustas, seja por terem sido eliminados sem necessidade ou mesmo porque esses personagens foram um pouco burros.

Nessa lista, Splash reúne alguns personagens de anime que tiveram mortes injustas em suas séries. E atenção, por motivos óbvios essa matéria terá spoilers dos animes "Naruto", "Fullmetal Alchemist", "Dragon Ball Z", "Oshi no Ko" e "Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean", prossiga por sua conta e risco.

Neji ("Naruto Shippuden")

Morte de Neji em "Naruto Shippuden" Imagem: Reprodução/Pierrot

"Naruto" é um anime "pra cima", que busca trazer um sorriso ao espectador, mesmo que às vezes trate de alguns dramas mais densos. Entretanto, uma revolta que une todos os fãs do ninja loiro é a morte de Neji na série.

A parte que mais pega nos fãs é que a morte dele foi bastante gratuita, o rapaz apenas pulou na frente de Naruto e Hinata para impedir que eles fossem atingidos. Uma atitude altruísta sim, mas que causou um trauma na comunidade ninja.

Há quem diga que Neji foi um "boi de piranha" que o autor Masashi Kushimoto decidiu sacrificar com o objetivo de juntar o casal Uzumaki. Se foi isso, é uma pena, afinal Neji poderia ainda estar entre nós.

Maes Hughes ("Fullmetal Alchemist")

Hughes antes de sua morte em "Fullmetal Alchemist" Imagem: Reprodução/Bones

"Fullmetal Alchemist" (seja a série normal ou a "Brotherhood") está sempre na lista das favoritas dos otakus, e se você perguntar sobre momentos marcantes é capaz de apontarem o falecimento do Maes Hughes.

O personagem trabalhava com os Alquimistas Federais, porém era uma pessoa adorável. Tinha senso de humor, estava sempre ali para ajudar os irmãos Elric e ainda era habilidoso em momentos de tensão, seja num sequestro de trem ou numa disputa no pátio entre o Alquimista de Aço contra Roy Mustang.

Mas a autora Hiromu Arakawa desenhou um futuro triste para o personagem, e ele morreu em um ataque de inimigos. Ao menos a morte do Hughes serviu para criar um momento super emocionante da série, lembrado até hoje pelos fãs. Sentiremos saudades de sua corujice e de todas as vezes que tentava mostrar uma foto de sua bela família.

Senhor Kaioh ("Dragon Ball Z")

Senhor Kaioh e seus mascotes com auréolas em "Dragon Ball Z" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Se você é um personagem de anime de luta, já sabe que sua vida corre risco a qualquer momento. Entretanto, é injusto quando você nem faz parte da equipe de lutadores e acaba morrendo do nada por uma estratégia de luta do protagonista da série.

Durante a Saga de Cell, Goku tentou mostrar a Gohan uma estratégia para vencer o mais poderoso androide. Porém ninguém contava que o bichão verde ia surpreender com uma técnica de autodestruição com o intuito de destruir a vida na Terra. Vendo essa situação, Goku decidiu se teletransportar com o vilão para um lugar com menos vítimas.

Naquela fração de segundo, o único lugar que passou pela cabeça do Goku foi levar Cell ao planeta do Senhor Kaioh, que morreu junto de seus mascotes Bubbles e Gregory. Poxa, Goku, precisava matar seu próprio mestre?

Ai Hoshino ("Oshi no Ko")

Ai Hoshino, a maior idol de todas, em "Oshi no Ko" Imagem: Divulgação/Doga Kobo

Algumas mortes de anime são importantes por fazerem a história andar, como é o caso do obstetra da idol Ai Hoshino que precisou vestir o paletó de madeira para reencarnar como filho da cantora. Porém ainda tem fã que lamenta o assassinato de Ai no final da primeira fase da história.

A morte de Hoshino faz sentido porque dificulta a busca de Ruby e Aquamarine pela identidade do pai, porém a personagem cantora era tão adorável que fica um sentimento triste no peito dos fãs.

Mas, considerando que a história de "Oshi no Ko" tem andado por uns caminhos tortuosos nos últimos tempos, foi quase um livramento para Ai Hoshino ficar fora da história maluca que saiu da cabeça do mangaká Aka Akasaka (o mesmo de "Kaguya-Sama: Love is War").

Jotaro Kujo ("Jojo's Bizarre Adventure: Stone Ocean")

Jolyne Cujoh discute com seu pai Jotaro Kujo em "Jojo's Bizarre Adventure" Imagem: Reprodução/David Production

Falar de mortes em "Jojo's Bizarre Adventure" é um assunto delicado porque rolaram várias despedidas que poderiam ter sido evitadas. Como defender a morte do Ceasar em "Battle Tendency" ou então do pobre Avdol em "Stardust Crusaders"? Contudo, uma das mortes mais injustas da série foi a do protagonista moral Jotaro Kujo.

Em "Stone Ocean" o ex-protagonista serve como mentor de Jolyne Cujoh, sua filha, e logo tem suas memórias roubadas pelo maléfico beato Padre Pucci. Jotaro passa parte da temporada desacordado em uma cama de hospital, e quando consegue recuperar suas habilidades morre de uma forma meio ingrata durante a batalha final.

Tudo bem que, na verdade, todos os personagens morreram naquela batalha contra o último stand de Pucci, porém a morte do Jotaro dá uma tristeza por ele ter sido um personagem tão forte e importante no decorrer da série.