Lexa explica 'demora' para anunciar gravidez: 'Senti tanto medo de perder'

Lexa anunciou nesta semana que está grávida do primeiro filho com o ator Ricardo Vianna. Ela já está no segundo trimestre de gestação e explicou o motivo de ter feito o anúncio "tardio".

O que aconteceu

A cantora publicou dois vídeos nos stories do Instagram falando sobre o assunto, na tarde deste sábado (2). Lexa disse que foi questionada sobre a demora em anunciar que estava grávida.

"Muita gente entendeu que eu esperei um período para contar, mas outras pessoas não entenderam e falaram 'poxa, mas por que você não foi honesta com a gente?'. Outra galera falou 'caramba, você anunciou ontem e já tá com essa barriga hoje?'. Não, gente. Eu descobri [a gravidez] meses atrás", falou Lexa.

Lexa comentou a complexidade dos primeiros meses de gestão — para qualquer mulher: "Só que eu não contei para ninguém, fiquei quieta. Porque esse início é muito complicado. Quem tá grávida ou já ficou grávida sabe o quanto esses três primeiros meses são complexos e a gente fica com muito medo".

Sem entrar em detalhes, Lexa disse que o sentimento de medo era maior devido à possibilidade de perder o bebê: "É uma fase muito difícil. Nunca senti tanto medo na minha vida, medo de perder [o bebê], muito medo. Quando eu vi criado ali [o feto] eu me tornei mãe já. Foi automático esse sentimento"

Lexa também disse que entrou no segundo semestre da gravidez e que vai voltar a falar do assunto com as seguidoras, especialmente as "gravidinhas".