Juliette ousa com vestido decotado e transparente em Fernando de Noronha

Juliette, 34, chama a atenção com vestido com transparência em Fernando de Noronha.

O que aconteceu

A cantora posou ao lado do namorado enquanto curtes uns dias no arquipélago. Ela postou alguns cliques em seu Instagram neste sábado (2).

A campeã do BBB 21 atraiu os olhares dos seguidores ao apostar em um vestido transparente amarelo. Além da transparência, a peça tinha um grande decote nos seios.

Com o look diferente, Juliette foi elogiada pelos fãs. "Deusa", disparou uma. "O look belíssimo, o casal belíssimo, tudo belíssimo!", reforçou outra. "Que luxo, amei demais esse look, ficou lindo", opinou uma terceira.