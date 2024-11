Gaby Amarantos emagrece 25 kg e comemora: 'Está mudando a minha vida'

Gaby Amarantos, 46, comemora emagrecimento e vida mais saudável nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora contou que emagreceu 25 kg e ressaltou sua alegria. "Estou muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que posso, e isso acabou refletindo no meu corpo", disse em um post no Instagram neste sábado (2).

Ela falou sobre a felicidade de habitar um corpo em que consegue viver da melhor maneira. "Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que adoro. Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade para falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento."



Gaby Amarantos anda reforçou que vai compartilhar mais detalhes sobre sua nova rotina. "Se preparem que eu vou mostrar para vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!", acrescentou.