Corpo de Liam Payne é levado a cemitério para ser embalsamado

O corpo de Liam Payne foi transferido para ser embalsamado.

O que aconteceu

Pai de Liam, Geoff Payne, autorizou a transferência dos restos mortais para o Cemitério Britânico, em Buenos Aires, para a realização do procedimento. O processo deve durar cerca de 48 horas, segundo informou o jornal La Nacion.

Pai do artista deu início aos trâmites de transporte a Londres. Funeral do artista acontecerá na cidade inglesa, após liberação do corpo.

Relatório preliminar da autópsia revelou que Liam consumiu múltiplas substâncias antes de morrer. O exame encontrou cocaína rosa (uma mistura de cetamina, ecstasy e opioides) no organismo do cantor, assim como cocaína, ansiolítico e crack.

Morte

Fãs se reúnem em frente ao hotel Casa Sur após morte de Liam Payne Imagem: Luis Robayo/AFP

Músico morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A causa da morte foi o impacto do corpo no chão.

Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório. Ele já estaria desacordado quando caiu.