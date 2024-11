CNBC Brasil define data de estreia; veja apresentadores contratados pela nova emissora de TV

A CNBC Brasil, filial do canal americano, anunciou nesta sexta-feira, 1º, seu lançamento oficial e data de estreia: a emissora irá ao ar no dia 17 de novembro, um domingo.

O lançamento será feito às 19h na plataforma digital da CNBC Brasil e às 20h na TV. O início do canal foi marcado para convergir com a semana da Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20 no Rio de Janeiro, a primeira realizada no Brasil.

O anúncio ocorreu em um hotel em São Paulo, durante evento que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin; do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); de Fernando Haddad, ministro da Fazenda; e de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Ao todo, o canal terá transmissão de 15 horas de jornalismo ao vivo. Também haverá programas de entretenimento inspirados em negócios.

A CNBC Brasil estará disponível no canal 562 na Claro TV+ e na SKY, no canal 187 na Vivo e no 692 na Oi. Também haverá transmissão em plataformas de streaming como Watch e Zapping, além do YouTube.

Apresentadores da CNBC Brasil

Os primeiros apresentadores contratados pelo canal de negócios foram Christiane Pelajo, que já apresentou o Jornal da Globo, e Fabio Turci, que chegou a apresentar o SPTV.

Desde então, nomes como Marcelo Torres, ex-SBT, Natália Ariede, ex-Globo, Renan de Souza, ex-SBT, Rafael Ihara, ex-Globo, e os empresários Marcus Buaiz e Camila Farani também foram anunciados pela emissora.

Os jornalistas Gustavo Sarti, Rita Wu e Marcelo Favalli também farão parte da equipe do canal, além dos especialistas econômicos Julia Lindner, Diego Mendes e Fabricio Julião, e do empresário Walter Longo, ex-presidente do Grupo Abril.

Outros nomes de destaque anunciados pela emissora foram os jornalistas Carol Barcellos e Zeca Camargo.

Carol trabalhou por 20 anos em programas de esportes da Rede Globo, e pediu demissão em agosto deste ano.

Zeca também trabalhou na Globo, como apresentador no Fantástico, mas recentemente apresentava os programas 1001 Perguntas e Melhor da Noite na Band. Em junho, ele anunciou que teve o contrato com a emissora encerrado. Na CNBC Brasil, ele deve apresentar um programa de viagens.