'Bispos gostavam de mim': Andreoli começou na Record e levou tapa no CQC

Felipe Andreoli anunciou sua saída da Globo após 10 anos. O jornalista de 44 anos pediu demissão da emissora para ficar mais perto dos dois filhos, Rocco, 7, e Leon, 2, fruto do seu casamento com a apresentadora Rafa Brites. Seu interesse agora é investir em outros desafios profissionais.

"Eu sonho em estar mais presente na vida dos meus filhos e não faltar em nenhum evento na escola. Em ter feriados livres com eles, Réveillon, Natal, porque às vezes a gente está trabalhando. Eu quero estar perto desses meninos, isso é muito importante para mim também", disse ele, no Instagram.

Filho de um também jornalista esportivo, o ex-apresentador da Band e Globo, Luiz Andreoli, Felipe falou que foi um privilégio e a realização de um sonho de criança poder estar no comando de programas esportivos como o Globo Esporte e Esporte Espetacular. Seu pai foi apresentador do GE na década de 1980.

O que Felipe Andreoli fazia antes da Globo?

Formado em jornalismo pela faculdade FIAM FAAM, Felipe Andreoli começou sua carreira na TV aos 19 anos, com a ajuda do pai, como um 'faz-tudo' nos programas Fala que Eu Te Escuto e Em Busca do Amor, da Igreja Universal do Reino de Deus, na Record.

"Os bispos gostavam de mim e por isso eu pude fazer de tudo. Tinha cabelo raspado e usava brinco, mas jamais fui pressionado a nada lá. Fui 100% eu", disse ele, em entrevista para a revista GQ em 2023.

Depois, foi produtor, repórter e videorreporter da TV Cultura por cinco anos antes de migrar para a Band, em 2007, com o foco na editoria esportiva.

Porém, no ano seguinte, começou a integrar o elenco do CQC (Custe o que Custar), como um dos repórteres de rua ao lado de Monica Iozzi, Oscar Filho e Rafael Cortez. Ele ficou por sete temporadas no programa, onde se envolveu em algumas polêmicas.

Felipe Andreoli na época em que era videorrepórter Imagem: Arquivo Pessoal

Em 2012, Andreoli esteve na Câmara dos Deputados e levou um tapa na cara do parlamentar Marcio Reinaldo Moreira (PP-MG).

"Fiz uma pergunta que nós fazemos todo santo dia. Ele me respondeu com um tapa na cara, fora os xingamentos", disse ele na época que também registrou um boletim de ocorrência.

Já em 2009 assumiu o posto de correspondente internacional durante uma viagem de Lula aos Estados Unidos para visitar Obama. Na época, ambos eram presidentes do Brasil e EUA. Em outras matérias no CQC, chegou a entrevistar grandes nomes do entretenimento, como a modelo Naomi Campbel, a cantora Katy Perry e o tenista Roger Federer.

Ao UOL, Felipe Andreoli falou sobre as entrevistas que o CQC fazia com o ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele tempo deputado no Rio de Janeiro.

O programa deu [vitrine para Bolsonaro], mas acho que o pessoal entendeu a piada de forma errada. Levou a sério, mas era uma piada. Ele aproveitou uma onda, soube entender muito bem a situação que o país estava passando e soube surfar muito bem essa onda. E foi eleito, né?

Felipe Andreoli

Ainda na Band, o jornalista criou e comandou um programa de esportes, o Deu Olé!, em 2012, ao lado do ex-jogador Denílson e das gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca.

O fim da sua passagem na emissora foi em 2014. "Fiz questão de ir pessoalmente lá por gratidão, dar um abraço em todos que fizeram parte dessa história. Minha decisão foi tomada. Vou em busca de novos desafios, novas aventuras, novas histórias para contar. É esse meu objetivo agora", falou.

Como Felipe Andreoli chegou na Globo?

Pouco tempo depois Felipe Andreoli foi anunciado como o novo nome do núcleo de variedades da TV Globo, assumindo um cargo de repórter no Encontro com Fátima Bernardes e ficando à frente da atração Extra Ordinário, no SporTV.

Em 2017 passou a ser apresentador do dominical Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil e em 2019 assumiu o Globo Esporte SP no lugar de Ivan Moré.

"O Ivan me mandou um e-mail supergentil. Eu fiquei desconcertado. Lógico que eu entendo, uma troca assim não é fácil e ele foi super querido", comentou, em entrevista ao UOL.

Na sua despedida, na última quinta-feira (31), Andreoli contou que apresentou cerca de 2 mil programas e agradeceu por "todo o amor que recebeu" durante os 10 anos de Globo. Ele ainda agradeceu pessoas que foram importantes no sua jornada na emissora, entre elas Fátima Bernardes, Boninho, Maurício Arruda, Raul Costa Jr., Roberto Marinho Neto e, por fim, Ana Maria Braga, do programa no qual Andreoli fazia aparições.

Em paralelo à sua carreira na TV, ele também teve um show de stand-up, o "Que História É Essa?" e integrou o canal do YouTube Desimpedidos, com o quadro Desandreoli.