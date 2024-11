De lingerie branca, Urach mostra corpo após emagrecer 20 kg: 'Zero gordura'

Andressa Urach, 37, mostrou como ficou o corpo após emagrecer.

O que aconteceu

Influenciadora contou que eliminou 20 kg. "Zero gordura no corpo. Estou me amando magra", escreveu a famosa, no Instagram.

Ela postou uma foto usando lingerie branca. Na imagem, a produtora de conteúdo adulto aparece em frente a um espelho vestindo apenas a roupa íntima e um tênis branco.

Recentemente, a famosa oferece uma experiência exclusiva por até R$ 15 mil em plataforma de conteúdo adulto. A influenciadora prometeu que a proposta é diferenciada e atende seu público mais fiel no Privacy. Ela lançou duas opções, que custam R$ 5 mil e R$ 15 mil.

Na opção mais barata, a pessoa tem direito a uma chamada de vídeo de uma hora. "Fazer sexo comigo por telefone? Satisfação total ou seu dinheiro de volta", garantiu a famosa.

Já na alternativa que custa R$ 15 mil, promete um encontro presencial, com voo e hospedagem sendo pagos pelo interessado. "Sei que tem gente que quer me conhecer de forma mais íntima, então por que não? É uma oportunidade para uma experiência única", justificou.