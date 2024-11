Alok projeta rosto de Ayrton Senna formado por drones em evento da F1 em SP

Alok fez uma belíssima homenagem a Ayrton Senna, neste sábado (2), ao projetar o rosto do piloto brasileiro formado por drones no céu de São Paulo.

O que aconteceu

Alok usou 600 drones para homenagear Senna, um dos ídolos do esporte brasileiro. O DJ projetou o rosto do piloto, o carro usado por ele para disputar a Fórmula 1, o icônico capacete que ele usava nas corridas, além de sua assinatura no céu.

DJ compartilhou vídeo do momento nas redes sociais. "A frase que mais emocionou hoje: antes a gente sentia o Ayrton no céu, hoje a gente viu ele no céu", legendou.

A frase que mais emocionou hoje: antes a gente sentia o Ayrton no céu, hoje a gente viu ele no céu. pic.twitter.com/4HL6yOlg7M -- Alok (@alokoficial) November 2, 2024

Alok se apresentou na Fanzone, que integra GP São Paulo de F1. O evento acontece entre os dias 1º, 2 e 3 de novembro, no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Senna também foi homenageado por Alok e outros DJs no álbum "Senna Driven". O disco traz trechos de gravações da voz do piloto que foram cedidos pela família. O lançamento do álbum será neste domingo (3), durante o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994, durante corrida em Ímola, na Itália. Ele foi tricampeão mundial de F1.