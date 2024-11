Albert se desculpa por 'piadas' com corpo de Luana em A Fazenda

Albert Bressan se desculpou com Luana Targinno pelos comentários sobre o corpo da peoa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert pediu desculpas pelas piadas sobre o corpo e as roupas da peoa. A conversa aconteceu quando Luana ajudava Albert no trato dos porcos, e o peão contou que havia ficado magoado após ser incluído em uma treta.

Albert: "Luana, numa boa, eu queria falar pra você que eu tenho 55 anos - não que justifique algo, porque tem gente de 55 anos que é totalmente imatura e maldosa. Se, em algum momento, eu fiz uma brincadeira que... até a Flora conversou comigo e eu peço desculpa. A brincadeira da cueca que eu fiz lá em cima".

Luana: "Ah, não, eu nem...".

Albert: "Não, eu fiquei em uma situação em que falei: 'Caramba, todo mundo pode tudo e eu, que não sou vítima, mas quando peço só uma correção...'".

Albert, então, continuou explicando seu incômodo ao ser incluído como "todo mundo" ou "grupo de Zé Love" nas discussões.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 57792 votos 0,03% Albert Bressan 0,13% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,16% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,65% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,25% Gizelly Bicalho 0,08% Juninho Bill 1,96% Luana Targino 44,67% Sacha Bali 1,95% Sidney Sampaio 9,26% Vanessa Carvalho 9,26% Yuri Bonotto 31,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 57792 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso