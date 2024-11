Abandono e degradação: 5 mansões de famosos que estão 'caindo aos pedaços'

Mansões que um dia foram palco de glamour e festas, onde viveram grandes nomes do entretenimento brasileiro, encontram-se em estado de abandono e degradação.

As propriedades, algumas avaliadas em milhões de reais, sofrem com dívidas, problemas estruturais e falta de manutenção. Veja a situação de alguns desses imóveis:

Hebe

Hebe Camargo morreu em 2012 Imagem: Reprodução/ SBT/ Operação Mesquita

Mansão em que Hebe Camargo (1929-2012) morou por 21 anos no Morumbi, em São Paulo, foi a leilão por determinação judicial, mas não recebeu nenhuma oferta. A casa "está em ruínas", conforme descreveu o juiz Fábio Junqueira no processo.

Lélio construiu a casa para morar com a minha mãe depois que eles se casaram e foi muito bem vivida. Mas, em 2000, quando ele morreu, nos mudamos de lá e a propriedade ficou para a família dele. Marcello Camargo, filho de Hebe, em vídeo no YouTube

Mansão em que Hebe viveu por 21 anos Imagem: Reprodução/YouTube

Hebe organizou grandes festas na mansão. Ao longo de duas décadas, a apresentadora recebeu muitos famosos e personalidades da política.

Mário Gomes

Mário Gomes "dá banana" para os fotógrafos Imagem: Dilson Silva

Casa que era de Mário Gomes passou por um processo de vistoria que a classificou como "insalubre", segundo o Domingo Espetacular (RecordTV). O ator foi despejado do imóvel, na praia da Joatinga, zona oeste do Rio, após decisão judicial.

Mario Gomes: Casa onde ator morava apresentava 'risco à segurança' Imagem: Reprodução/RecordTV

A equipe responsável pela vistoria do imóvel identificou diversos problemas estruturais. São 600 metros quadrados de área construída, com cinco pavimentos, sendo um deles desocupado, pois não há acesso por meio de escada. Alguns pontos da casa foram descritos como um "risco à segurança".

'Castelo' de José Rico

'Castelo' de José Rico em Limeira, no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/YouTube

Mansão construída pelo cantor José Rico, da dupla com Milionário, está localizada em Limeira, no interior de São Paulo, e conta com mais de 100 quartos, piscina, torre em 48 mil metros quadrados. Ele, que morreu em março de 2015, não chegou a ver o castelo finalizado.

'Castelo' de José Rico em Limeira, no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

O imóvel não é mais habitado por familiares do artista. Desde 2023, a Justiça tenta leiloar o "castelo" para quitar dívidas trabalhistas deixadas pelo artista. A propriedade tem sinais claros de falta de manutenção, pichações e ferrugem.

Segundo reportagem da EPTV, afiliada da Globo, o cenário de abandono é ainda maior dentro da casa. O mato alto chega a encobrir áreas destinadas à circulação de pessoas.

Clodovil

Justiça nega demolição de mansão de Clodovil abandonada no litoral de SP Imagem: Sérgio Lima/Folhapress Edson Lopes Jr./UOL

Mansão de Clodovil, que foi construída em área de preservação ambiental, em Ubatuba, no litoral paulista, está abandonada desde a morte do artista, em 2009. Com vista para o mar, o imóvel contava com 20 cômodos na planta original, ocupando uma área de 3.000 m².

Mansão de Clodovil Hernandes tomada pelo mato, em Ubatuba Imagem: Edson Lopes Jr./UOL

Área externa, com piscina e jardins, está completamente tomada pelo mato e boa parte do telhado não existe mais. Em 2016, cerca de 500 metros da casa foram demolidos por determinação da Justiça. O quarto do estilista e parte da cozinha foram destruídos.

Pelé

Fachada da mansão que pertencia a Pelé Imagem: Reprodução/Gazeta Esportiva

Uma mansão que pertencia a Pelé, no Guarujá, também no litoral de SP, está abandonada há mais de um ano. Os funcionários que faziam a manutenção da casa foram demitidos pouco tempo depois da morte do rei do futebol, em dezembro de 2022.

Imóvel, avaliado em R$ 8 milhões, soma uma dívida de R$ 452.102,54 de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) junto à prefeitura da cidade e pode ir a leilão.