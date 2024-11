A Fazenda: Sidney pede desculpas a Sacha, mas peões voltam a se estranhar

Sidney pediu desculpas para Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha ouviu a conversa entre Sidney e Yuri. Sidney chegou a se desculpar por sua atitude com Sacha, mas os peões voltaram a se estranhar.

Sidney: "Eu concordo com vocês dois sobre a atitude do requeijão. Eu peço até desculpas. Só que, algumas atitudes que você teve, de fato, me tiraram do sério. Extraíram de mim algo que eu nem curto. O que aconteceu com o negócio do requeijão, de fato, foi um exagero. Algumas posturas suas estavam me incomodando e eu errei ao não te chamar e conversar sobre o meu incômodo. Você chega, não pergunta, você já vai fazendo. Acho que poderia ser diferente. Por estar com coisa acumulada, acabei tendo aquela atitude para mostrar que tem outras pessoas [vivendo] aqui. Eu vou te pontuar para não chegar mais nesse lugar.

Sacha: "Você poderia ter pedido o requeijão".

Sidney: "Você falou 'você não vai sentar aqui'. Você não é o dono da Fazenda".

Yuri continuou afirmando que Sidney e seus aliados precisam chamar atenção de Zé Love por atitudes agressivas.

Sacha: "Agora vou te falar tudo o que você fez, se você quiser ouvir".

Sidney: "Não estou disposto a ouvir".

Sidney e Sacha começaram a discutir sobre a treta que tiveram durante uma das Roças. Sidney o acusou de chamá-lo de "doente mental", enquanto Sacha rebateu que foi chamado de "moleque".

Sidney: "Eu tenho os meus gatilhos com as pessoas não assumir as coisas que fazem. Agora eu consigo explicar para você o que está me incomodando e equalizar o que tem que equalizar. Agora a gente conseguiu resolver, segue o jogo".

Sacha: "(...) Você fala de algumas atitudes minhas na casa, como, por exemplo, pegar uma água que está fervendo e fazer um café sem perguntar [quem estava esquentando a água], mas você entende que eu estou numa casa em que, neste final de semana, eu acordei e saí xingado, com as pessoas batendo palma, me chamando de filho da p*ta na minha cama, você dando piscadinha?".

Sidney: "Eu, não. Eu fiz isso duas vezes. Eu estava te perturbando".

Sacha: "Se eu estou numa casa onde o seu grupo, que, naquele momento, tinha 14 pessoas, ficam me agredindo o tempo todo...".

Sidney: "Porque você tem problema com elas. Você acha que não faz nada pra ninguém, você não reconhece. É o seu jogo, só que eu acho um discurso muito maluco esse seu de 'tenho problema com 14 pessoas e não faço nada para ninguém'".

Sacha: "(...) A partir do momento em que você se acha no direito de me chamar de moleque, não me peça para ficar pedindo licença para pegar água para o café".

Sidney: "Se você acha isso, Sacha, então eu vou ter que repetir a cena do requeijão".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 61058 votos 0,02% Albert Bressan 0,12% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,15% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,64% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,23% Gizelly Bicalho 0,07% Juninho Bill 1,98% Luana Targino 45,23% Sacha Bali 1,94% Sidney Sampaio 9,17% Vanessa Carvalho 9,35% Yuri Bonotto 31,01% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 61058 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso