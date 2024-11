Luana diz ter medo de Zé Love: 'O que eu fiz para esse ser humano?'

Durante a sétima festa de A Fazenda 2024 (Record), Luana comentou com seus aliados como se sente com relação a Zé Love.

O que aconteceu

Luana contou sentir medo do jogador. "Fazia muito tempo que eu não sentia isso com ninguém e com ele é uma coisa real. Eu realmente tenho muito medo... É horrível isso. Eu me sinto invalidada e isso é muito ruim!"

Eu fico com medo, porque tudo que eu falo, a voz e a agressividade vão ser mais fortes. Luana Targino

Ela completou. "Eu me sinto odiada, por mais que não me odeiem, porque acho que não chega a esse ponto, mas eu sinto. Caraca, o que fiz para esse ser humano?"

Yuri tentou animar a peoa. "Mas tu foi ótima hoje nas respostas."

Luana explicou. "É como se você colocasse uma parede na sua frente e a pessoa quebrasse e você se sentisse invadida, desrespeitada, sabe?"

