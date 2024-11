'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 4/11 a 8/11

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Segunda-feira, 4 de novembro

À distância, Safira usa seus poderes para fazer o colégio tremer. Safira avisa a Dodô que o inverno está chegando e que vai hibernar. Pilar diz a César que não quer se relacionar com ninguém agora e pede para ele aceitar sua amizade. Dodô revela a Anna, Manu e Isadora sobre seu passado: quando era filhote, o morcego se perdeu da família e foi Safira quem cuidou dele. Fafá sofre com as dívidas financeiras. Depois dos tremores no colégio, Norma e Elisa acreditam que há assombrações no local.

Terça-feira, 5 de novembro

Elisa e Norma caçam fantasmas no colégio. Anna quer encontrar um outro rádio para se comunicar com Dodô na caverna. Tonico está com saudade da vida do campo, e os alunos, junto a Dalete, preparam uma surpresa. Elisa recolhe os livros da mãe de Anna; revoltada, a garota coloca novamente os livros nas estantes da biblioteca, o que desagrada muito Norma.

Quarta-feira, 6 de novembro

Tonico ganha uma festa surpresa. Norma discute feio com Anna e afirma que é a autoridade no colégio, mas a menina retruca, alegando que é a dona. A notícia sobre a briga entre a diretora e Anna se espalha pelo colégio. Manuela e Isadora procuram ferramentas para fazer um rádio e entregá-lo a Dodô.

Quinta-feira, 7 de novembro

Gabriel convence Norma de não jogar fora os livros da biblioteca, já que pode arrumar problemas com Anna. Isadora consegue projetar o rádio comunicador. Binho desaparece do colégio; os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Norma informa a Anna que ela não vai dormir mais com as outras meninas, mas sim em um quartinho apertado embaixo da escada do saguão. Shirley e Wanda reparam que o relógio suíço delas também parou.

Sexta-feira, 8 de novembro

Elisa, Dalete e Tonico brigam com Norma por ter colocado Anna para dormir no quartinho embaixo da escada. Shirley e Wanda levam o relógio suíço até Goma para consertá-lo. Anna e Isadora deixam o rádio comunicador com Dodô. Dodô avisa Anna, Isadora e Manu que Safira hibernou; Manu desconfia do morcego. Felipe, Pedro e André pedem a Gabriel que os leve até o Goma Behr para verificar e reparar o relógio do Binho. Anna, Isadora e Manu entram na caverna e, surpreendentemente, uma mão agarra Anna.

