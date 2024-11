Zé Love sobre resultado de 6ª roça: 'Não tá passando p*rra nenhuma'

A volta de Yuri e Sacha da sexta roça de A Fazenda 16 (Record), que eliminou Camila, fez Zé Love e seu aliados refletirem sobre o jogo.

O que aconteceu

Na sala, os peões comentaram a vitória dos 'rivais', com a volta de Yuri e Sacha da mesma roça.

Flora opinou. "Gente, ou a nossa leitura tá muito errada, ou a gente tá muito doido da vida..."

Zé Love cogitou outra possibilidade. "Ou não tá passando p*rra nenhuma!".

O jogador disse ainda acreditar que a roça poderia ter outro resultado com Luana. "Ela [Luana] deu sorte nessa Roça, deu muita! Porque pela votação que eu tô vendo aí, se ela for ela vaza!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 1842 votos 0,11% Albert Bressan 2,28% Babi Muniz 0,11% Fernando Presto 0,27% Flor Fernandez 0,11% Flora Cruz 2,06% Gui Vieira 0,11% Gilsão 6,46% Gizelly Bicalho 0,54% Juninho Bill 0,98% Luana Targino 28,23% Sacha Bali 11,78% Sidney Sampaio 0,27% Vanessa Carvalho 7,00% Yuri Bonotto 39,69% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1842 votos

