Zé Love promete xingar mãe de Sacha na Fazenda: 'Cansado desse lugar'

Zé Love acordou nesta sexta-feira (1º) revoltado com a continuação de Sacha na Fazenda 16 (Record) e revelou planos para os próximos dias.

O que aconteceu

Durante o trato dos animais, Zé Love disse estar pouco interessado no jogo. Ele afirmou que poderia "chover e derrubar tudo", que ele não se importaria. "Foda-se, to cansado desse lugar", disse.

Em conversa com Gizelly, minutos depois, ele voltou a questionar a citação de seu filho no reality show e afirmou que começaria a xingar familiares de Sacha. "O público quer jogo. A hora que ele [Sacha] vier falar de mim, eu vou xingar a mãe dele agora".

Gizelly disse achar que o público gostava de "jogo e briguinha", mas se surpreendeu. "Não, eles querem baixaria", afirmou.

Flor e Albert disseram para Zé "não se igualar". "Eu não vou segurar mais não. Vou xingar a mãe, o pai, o que for", rebateu o ex-jogador.

"Só falar que ele é um fracasso", declarou Fernando.

