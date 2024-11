Yuri reclama com Albert por atitude de Love e peão rebate: 'Joga teu jogo'

Uma pequena treta se instaurou na sede de A Fazenda 16 (Record) após a gravação do Hora do Faro. O estopim foi Zé Love abrir um mel com a boca e Yuri não gostar da atitude.

O que aconteceu

Yuri reclamava que os aliados de Zé Love não comentaram nada, quando Albert o rebateu. "Yuri, posso te pedir uma coisa? Joga teu jogo, irmão. Deixa eu quieto!"

Yuri retrucou. "Viu isso aí? Tu acha bom isso aí?"

Albert continuou rebatendo o peão. "Eu não sou pai de ninguém, acho que você não entendeu essa parte. Você não sabe o que é fair play."

Yuri seguiu criticando Love e os peões. "A gente tá em comunidade e o cara vai lá e abre o mel com a boca."

Albert rebateu. "Eu não sou juiz de futebol, não."

Yuri desabafou. "É por isso que tem que pegar os alimentos e guardar porque pode acontecer isso aí. Se bota a boca no mel, imagine o que não faz com outras coisas? Que nojo! Cruz credo! Repugnante! Todo dia com esse bafo de onça aí!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 32725 votos 0,03% Albert Bressan 0,19% Babi Muniz 0,01% Fernando Presto 0,05% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,69% Gui Vieira 0,02% Gilsão 0,43% Gizelly Bicalho 0,12% Juninho Bill 2,98% Luana Targino 37,32% Sacha Bali 1,46% Sidney Sampaio 12,33% Vanessa Carvalho 15,04% Yuri Bonotto 29,31% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 32725 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso