'Volta por Cima': Violeta despacha Madá e começa a mudar a vida de Doralice

Madá (Jessica Ellen) vai se decepcionar muito daqui para a frente em "Volta por Cima" (Globo). A protagonista será passada para trás por Violeta (Isabel Teixeira).

O que vai acontecer

Osmar (Milhem Cortaz) está querendo persuadir Tati (Bia Santana) e Doralice (Tereza Seiblitz). Rico após faturar o bilhete premiado de Lindomar (MV Bill), ele tem dado presentes para a sobrinha caçula e oferecido dinheiro à irmã.

Em breve, Osmar chama Tati e Doralice para morarem com ele na casa de Violeta. O oportunista faz essa proposta e compra uma briga avassaladora com Madalena.

A contragosto de Madá, Violeta busca Doralice em casa e a leva para sua mansão. Essa será apenas uma visita da viúva no casarão, mas valerá para que Osmar consiga isistir para a irmã aceitar ir morar lá.

Uma nova tragédia com Doralice pode mudar tudo. A mãe de Tati enfrentará um incêndio no barracão e novamente será internada. Com isso, Osmar e Violeta terão mais recursos para convencê-la.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.