Volta por Cima hoje (1): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Jão (Fabrício Boliveira) vai levar uma surra de homens misteriosos. O mocinho vai parar no hospital por conta dos ferimentos. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (1) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Cacá deixa a casa de Jão, arrasada. Chico fica aliviado ao saber que Roxelle não conseguiu falar com Madalena. Tati conta para Lucas que viu Jin. Violeta se preocupa com os negócios. Jô estranha o estado de Cacá. Neuza comenta com Cleide sobre o pai de Jão. Chico cede à chantagem de Roxelle. Tati fala com Jin, que não entende o comportamento da moça. Cacá decide contar para Jô sobre Jão. Chico confirma para o pai seu namoro com Roxelle. Jão é atacado na rua.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.