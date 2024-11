The Weeknd vai 'renascer' como Abel? Entenda a teoria que explica clipe com Anitta

O lançamento de São Paulo, música de The Weeknd com Anitta, no dia 30 de outubro, gerou comoção e diversas teorias entre os fãs. A faixa está presente no álbum Hurry Up Tomorrow, em que o cantor retrata a provável morte de seu alter ego The Weeknd para renascer como Abel -- seu nome real.

O clipe mostra Anitta grávida de um bebê "esquisito", já que sua barriga possui uma boca. Para fãs, em redes sociais como o X (antigo Twitter), a narrativa trazida pelo álbum brinca com a morte do artista, e o nascimento de Abel, após sua morte no clipe de Dancing in the Flames.

A teoria também é embasada pela troca do nome de The Weeknd em suas redes sociais oficiais. "Abel Tesfaye" está sendo utilizado em seu X, e "Abel" em seu Instagram.

Quanto à música, o próprio nome São Paulo pode ser uma reflexão sobre "mudança e transformação". Paulo, um dos apóstolos de Jesus, mudou "da água para o vinho", quando deixou de perseguir os seguidores de Jesus para se converter ao cristianismo. Algumas referências à penitências são utilizadas no videoclipe, como o fogo por exemplo. O cantor também postou uma referência bíblica em seu Instagram, que apontava para o uso da simbologia de Paulo.

"A humanidade atual é frágil, deteriorada e fraca, mas, para compartilhar a vida eterna, os corpos precisam ser transformados", escreveu, na legenda.

Fãs também enxergam na música um novo começo para Anitta. Na faixa, ela retorna ao funk carioca, cantando uma versão de Motel, música de Tati Quebra Barraco lançada em 1997. A artista já havia expressado a internacionalização do gênero em que iniciou sua carreira no último álbum, Funk Generation, ao retornar ao estilo de maneira mais contemporânea.

Para seus seguidores, o "renascimento" de Anitta é comprovado ainda pelo sucesso de seus últimos lançamentos e pela colaboração com nomes internacionais variados, como a ex-baixista do Maneskin, Victoria De Angelis.