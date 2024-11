The Office: retorno de Steve Carell em final foi segredo até para executivos da emissora

Parece que o retorno de Steve Carell como Michael Scott no final de The Office não foi uma surpresa apenas para os fãs da série. Nesta quarta-feira, 30, Jenna Fischer, que interpretou a personagem Pam na produção, contou que nem os executivos da NBC, emissora responsável por The Office, sabiam da aparição do ator.

Jenna falou sobre o assunto no podcast Office Ladies, que apresenta ao lado de Angela Kinsey, que interpretou Angela na série. A atriz comentou que o criador da produção, Greg Daniels, chegou até a gravar um episódio falso para esconder a participação - ele tinha receio de que a emissora americana divulgasse a participação de Carell e estragasse a surpresa.

O ator interpretou o protagonista da versão americana de The Office por sete temporadas. Ao todo, o seriado possui nove temporadas. O episódio em que Carell voltou à série foi o que retratou o casamento de Angela e Dwight, personagem de Rainn Wilson.

Jenna também relatou que o ator estava "relutante" em retornar à produção. "Ele sentiu que a história de Michael tinha realmente acabado. Ele não queria reabri-la novamente e, especialmente, não queria voltar depois de dois anos e ter esse episódio final sendo sobre ele", disse ela. Carell, porém, concordou com a participação por achar que faria sentido o personagem ser convidado para o casamento de Angela e Dwight.