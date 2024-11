Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 2 a 9/11

Osmar pensa muito em Joyce. Depois disso, ele assina documentos sem ler para Violeta. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sábado, 2 de novembro

Tati pensa em seguir Jin. Madalena e Jayme levam Jão para o hospital. Roxelle conta para Madalena que está namorando Chico. Osmar e Joyce pensam um no outro. Osmar assina documentos para Violeta, sem ler. Doralice começa a trabalhar no barracão de bate-bola. Jão e Madalena procuram por resultados de prêmios com a matrícula de Lindomar. Edson e Rosana fazem as pazes. Osmar descobre que perdeu todo o dinheiro de Lindomar. Jão suspeita de que Osmar tenha roubado o bilhete premiado de Lindomar.

Segunda-feira, 4 de novembro

Madalena prefere não acreditar na possibilidade de Osmar ter roubado sua família. Osmar se desespera com o sumiço do dinheiro, e Violeta age naturalmente. Tereza teme que Doralice descubra sobre o bilhete premiado. Madalena revira sua casa atrás do bilhete de Lindomar. Roxelle se despede de Sebastian, e Joyce reclama. Chico revela a Moreira que Roxelle o chantageou. Neuza se surpreende com a visita de Edson. Madalena decide procurar Osmar. Roxelle vê Neuza chegar com Edson na lanchonete e desconfia. Madalena confronta Osmar.

Terça-feira, 5 de novembro

Um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Madalena corta relações com Osmar. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson. Osmar convida Tati para ir à sua casa, e Madalena tenta impedir. Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo. Tati decide procurar Osmar.

Quarta-feira, 6 de novembro

Osmar chama Tati e Doralice para morar com ele. Jão repreende Neuza. Cida discute com Sidney. Roxelle e Chico, Sebastian e Joyce e Osmar e Violeta combinam de ir ao mesmo forró. Madalena e Tati se enfrentam. Jão e Nando se conhecem. A professora de Tati sugere novas ideias de trabalho para Madalena. Sidney vai à casa de Cida. Jão sugere que Madalena procure um advogado. Joyce vê Osmar no forró com Violeta.

Quinta-feira, 7 de novembro

Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação. Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Moreira arma para Chico. Tati assiste com Jin a um episódio de sua série. Roxelle cai na armação de Moreira. O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.

Sexta-feira, 8 de novembro

Tereza volta de viagem e decide ficar em casa com Jayme. Belisa desmaia quando Silvia mostra o diário que encontrou de sua avó. Jão ajuda as pessoas que estão dentro do galpão. Joyce percebe a tensão de Belisa ao falar sobre o diário de Mariazinha. Osmar se diverte com Tati. Doralice é levada para o hospital, e Jayme avisa a Osmar. Tati ouve Jin falar em coreano ao telefone e o questiona. Joyce descobre que Violeta encontrou seu brinco. Belisa afirma a Silvia que teme que Mariazinha tenha escrito seu segredo no diário que ela trouxe de Paris. Jão anuncia que o Dragão Suburbano não desfilará no Carnaval. Silvia afirma a Belisa que não abrirá o diário de sua avó. Madalena se enfurece ao ver que Doralice recebeu um convite para ir à casa de Osmar.

Sábado, 9 de novembro

Madalena tenta convencer Doralice a não ir à casa de Osmar. Violeta leva Doralice até sua casa para falar com Osmar. Rosana proíbe Rique de pedir para Edson ajudar o Dragão Suburbano. Sidney sente ciúmes de Cida com Alberto. Roxelle discute com Chico. Tati se anima ao receber uma mensagem de Nando. Sebastian incentiva Roxelle a usar Madalena para provocar Chico. Tati esconde os presentes que ganha de Osmar em sua mochila. Madalena encontra os presentes que Osmar comprou para Tati.