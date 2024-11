Público cobra posição de Edir Macedo por insultos religiosos em A Fazenda

Edir Macedo, bispo e dono da emissora Record, foi cobrado por usuários nas redes sociais por insultos usados em A Fazenda, reality show de sua emissora.

O que aconteceu

No programa, alguns peões trocam insultos como "demônio", "satanás" e outros de cunho religioso. Sacha Bali apelidou Zé Love de "Zé Lúcifer" e repetidas vezes o chama assim. Insatisfeitos com o vocabulário dos participantes, usuários cobraram um posicionamento do bisco responsável pela emissora.

"Edir Macedo vai deixar a produção e a direção deixar um cara ficar invocando nome do lúcifer e demônio toda hora na sua emissora mesmo?", disse um seguidor no X (antigo Twitter).

Diversos usuários criticaram Macedo por "compactuar" com as falas dos peões ao não intervir no jogo. "O cara fica invocando o satanás em uma emissora evangélica? Melhore! Que contradição é essa pastor? O senhor, como servo de Deus, vai prestar contas", escreveu um seguidor.

O cara chamando um pai de família de Lúcifer demônio diabo vai vencer na sua emissora ? KKK .. -- Só Love❤️‍🔥🩴Ⓜ️🇧🇷 (@CaioFreduzeski) November 1, 2024

Lamentável uma emissora aceitar invocações de ant cristo na fazenda. Tá pesado demais essa palhaçada. Energia fica até pesada quando aquele cara invoca aquelas palavras. Um nível alto de desrespeito numa emissora que é religiosa. Tá na hora de providências serem tomadas. -- Yochi (@vulgoyochi) November 1, 2024

Não aguentamos mais invocações em pleno horário nobre da @recordtvoficial o que o partipante Sacha faz é pura blasfêmia. De um jeito nisso -- Gustavo (@guhdemoraiss) November 1, 2024

Edição tem um participante da Fazenda 16 que chama de Lúcifer o Ze love,isso a semanas, e a direção não faz nada,como uma emissora religiosa permite que o nome do inimigo seja ecoado pela casa toda ,todos os.dias parece que vcs estão acendendo uma vela pra Deus e outra pro diabo -- lari 🔥🩴 (@NiceM72002831) November 1, 2024

Só quero ver se a Record,.uma emissora evangélica, vai permitir q a edição da Fazenda continue beneficiando um homem que não tira o nome do DIABO da boca -- Paulinha ❤️‍🔥🩴🩴🩴 (@PaulaOl37090527) November 1, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Enquete encerrada Total de 536314 votos 41,69% Sacha 41,00% Yuri 17,31% Camila Votar de novo Total de 536314 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso