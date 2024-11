Pai de Viih Tube desabafa sobre 'afastamento' e influenciadora pede: 'Pare de me expor'

Pai da influenciadora Viih Tube, Fabiano Moraes publicou um longo texto lamentando o "afastamento" da filha nesta quinta-feira, 31. Em uma postagem no Instagram em que celebrou seu aniversário de 51 anos, Fabiano refletiu sobre "obstáculos" que enfrentou, como um diagnóstico de burnout e depressão.

"As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e hoje eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família", disse. "Mesmo sem contato, Vitória, saiba que, em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração. Você é meu maior presente, filha."

Após a publicação, Viih Tube fez uma série de stories no Instagram em que relatou ter um relacionamento conturbado com o pai e pediu que Fabiano respeitasse sua reta final de gravidez. A influenciadora espera o segundo filho com Eliezer, Ravi. Eles já são pais de Lua, de um ano.

Viih afirmou achar que "tem coisas que se resolvem em casa", mas disse ter se sentido "obrigada a falar de algo que é tão pessoal". "O meu pai e eu nunca tivemos um relacionamento fácil, nem normal e nem tão sadio como parecia para quem acompanhava", contou.

A influenciadora, então, se direcionou diretamente a Fabiano. "Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que pare de me expor. Ainda mais em um momento em que eu estou para parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez. Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil para você, mas eu também fiquei muito ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico quando eu tentava ter um relacionamento com você e você sabe o porquê", disse.

Viih relatou que "se culpou por muitos anos" por ter um relacionamento mais próximo com a mãe do que com o pai. "Depois eu entendi por que era assim. Quando eu era criança, sempre fui eu e a minha mãe", afirmou. A influenciadora também disse que considerava uma "humilhação" ter que falar sobre o assunto.

"Tem muita coisa por trás que vocês não sabem. Isso cansa, isso chateia, isso me entristece", comentou ela, acusando o pai de querer "likes". "Podem ter certeza que hoje eu mantenho na minha vida só relacionamentos verdadeiros e que me fazem bem. O relacionamento com ele, mesmo sendo meu pai – e isso me dói muito de falar –, não me faz bem."