Na Hora do Faro, Camila confirma que foi 'interesseira' e revela estratégia

Camila foi a sexta eliminada de "A Fazenda 16" (Record). Durante sua participação na Hora do Faro, gravada nesta sexta-feira (1º), ela confessou que sua aproximação com Zé Love na reta final do programa foi por interesse.

Nos momentos finais de Camila no programa, ela ficou mais próxima de Zé Love, um dos favoritos da edição. Mesmo assim, ela acabou sendo eliminada do programa. Na Hora do Faro, ela avaliou o peão como "estrategista, agressivo e egoísta". O colunista de Splash Chico Barney, que acompanhou a gravação do Hora do Faro, fez coro.

Concordo com a Camila moura quando ela diz que ele é egoísta, ainda mais junto com estrategista. Ele é de um egoísmo estratégico. O que ele oferece para os outros é pensando no positivo para ele

Chico Barney, no Central Splash

Sobre a participação de Camila no programa de Rodrigo Faro, Chico defende que ela não foi para a "A Fazenda" para perder dinheiro.

Ela tentou ser o mais sincera possível e falou o seguinte: 'Olha, pessoal, é um negócio que ainda estou processando. Mas eu me aproximei do Zé Love por achar que ele estava forte.

Chico Barney

Gizelly também foi alvo de Camila no programa. Chico acredita que ela apontou algo importante: a proximidade dela com Larissa. "Essa amizade das duas direcionou o cancelamento do Sacha". Camila a descreveu como "prestativa, engraçada, alegre, fofoqueira e vtzeira".

A participante do reality que mais recebeu plaquinhas de Camila foi Vanessa. Ela usou 11 adjetivos (todos negativos) para descrever a colega de confinamento, entre eles "mentirosa, traidora, insuportável e hipócrita". Para Chico, isso foi um escândalo, considerando que elas estavam no mesmo grupo.

Camila também avaliou Sacha, um dos favoritos desta edição do programa. Ela contou que seu afastamento com o peão foi motivado por ter "seguido o fluxo". As plaquinhas que ele recebeu foram: inteligente, estrategista, insuportável, palestrinha, egoísta, hipocrita".

Eu acho que a melhor característica do Sacha nessa Fazenda é ser palestrinha. Ele faz um storytelling melhor que o do Chico Barney Dieguinho, no Central Splash

