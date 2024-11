Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação contra sorteios ilegais no Rio

Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo nesta sexta-feira (1º) de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ação "Rifa Limpa" investiga sorteios ilegais divulgados por influenciadores nas redes sociais. Delegacia de Defraudações apura os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do RJ.

Procurada pela reportagem, a influenciadora digital não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Poze do Rodo afirma que teve carros e joias apreendidos pela polícia, apesar de não ser alvo da operação. "Eu não fui o indiciado, não foi sobre mim. Foi sobre minha esposa, mas como vocês sabem também, nós estamos supertranquilos. Quando um favelado começa a botar bagaça no balso incomoda. Estamos aqui agora."

Creio que até semana que vem já esteja tudo revolvido, meus carros, ouros, celular, tudo que levaram. Levaram tudo. Só passando para acalmar todos vocês. Está tudo tranquilo. Tudo sendo resolvido com os nossos advogados. Poze

Investigação

investigações apontam que os influenciadores utilizavam redes sociais, que contam com milhões de seguidores, para "obter lucros ilícitos" por meio de "mecanismos fraudulentos". Para dar uma falsa aparência de legitimidade aos sorteios, os criminosos utilizavam parâmetros da Loteria Federal, mas "sem realizar auditoria oficial" para verificar a autenticidade dos ganhadores.

Vivi Noronha e Poze do Rodo se casaram recentemente Imagem: Reprodução/Instagram/@pozevidalouca

Polícia Civil identificou a utilização de um "aplicativo personalizado" pelos integrantes do esquema, o que levanta fortes suspeitas de fraude. Vale lembrar que a realização de rifas exige autorização prévia da Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria), que é vinculada ao Ministério da Fazenda.

Dez mandados de busca e apreensão foram emitidos. O objetivo é apreender documentos que possam comprovar fraudes na realização das rifas e na entrega dos prêmios.

Alguns influenciadores, como Roger Rodrigues dos Santos, Roginho Dú Ouro, Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia, também são alvos da ação. As informações são do jornal O Globo.