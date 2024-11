Público se irrita com mudança na trama de Diana e Fátima em 'Mania de Você'

A possível mudança da história de Diana (Vanessa Bueno) e Fátima (Mariana Santos) em "Mania de Você" (Globo) não foi bem recebida pelo público.

Sem temas 'polêmicos'

O autor João Emanuel Carneiro teria desistido das tramas mais polêmicas da novela das nove. A informação foi publicada pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, nesta quinta-feira (31).

Uma das histórias a ser modificada seria a de Diana e Fátima, que viveriam um casal lésbico. Insistir na trama poderia acarretar em menos aceitação do público, disse a coluna.

A decisão foi tomada após uma sugestão da alta cúpula da dramaturgia da Globo. Agora, o novelista se dedica a reescrever alguns capítulos.

Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno) em Mania de Você Imagem: Reprodução/Globo

Novos rumos para Fátima e Diana

Com isso, Diana seguirá casada com Hugo (Danilo Grangheia) e tentará mudar o marido ciumento. No capítulo desta quinta (31) mesmo já foi possível ver uma cena em que ele se compadece com Fátima e rechaça o comportamento tóxico de Robson (Eriberto Leão).

Já Fátima deve receber mais conselhos de Diana até conseguir se separar de Robson. A partir disso, a personagem pode encontrar um homem que lhe dê valor ou então terminar a novela sozinha e empoderada.

Críticas na web

A notícia não agradou aos que torciam pela formação do casal Fátima e Diana nas redes sociais.

"Oxi.... tema polêmico?? Como assim? Não teve isso com o Kelvin, na novela anterior né", indagou uma internauta. "Tinha tudo pra ser um casalzão. O núcleo delas era o melhor até agora", disse outra. "Que ÓDIO, elas tem tanta química juntas", criticou um terceiro telespectador. "Em pleno século 21 o preconceito segue pleno não é a primeira vez que esse autor volta atrás em sua palavra", advertiu mais um.

Diana (Vanessa Bueno) e Fátima (Mariana Santos) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Há também quem tenha aprovado a ideia. "Pois é tão mas bonito amigas assim que se apoiam", opinou uma seguidora de Carla Bittencourt. "Finalmente! Ja nao da para ter amigas?! Eu hein! Levam tudo para o romance!", exclamou outra.

A trama Volney (Paulo Rocha), que se envolveria com a 'sobrinha' Bruna (Duda Batsow), também deve ser excluída. O personagem será irmão de consideração de Diana e entrará em breve em "Mania de Você".