Mostra Internacional de Cinema de SP: Conheça os vencedores

A 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo terminou na noite da última quarta-feira (30) e premiou os grandes vencedores do festival.

Entre os vencedores, está "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que levou o prêmio do público de melhor filme brasileiro de ficção e chega aos cinemas no dia 7 de novembro. Já entre a crítica, quem ganhou foi "Manas", de Marianna Brennand.

Veja abaixo a lista completa dos títulos premiados.

Prêmio do Juri

Melhores filmes de ficção

"Familiar Touch", de Sarah Friedland

"Hanami", de Denise Fernandes

Melhor documentário

"No Other Land", de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham

"Sinfonia da Sobrevivência", de Michel Coeli.

Melhor direção

Adam Elliot, de "Memórias de um Caracol"

Prêmio do público

Melhor filme internacional de ficção

"O Caso dos Estrangeiros", de Brandt Andersen

Melhor documentário internacional

"Balomania", de Sissel Morell Dargis

Melhor filme brasileiro de ficção

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles

Melhor documentário brasileiro

"3 Obás de Xangô", de Sérgio Machado

Prêmio da Crítica

Melhor filme brasileiro

"Manas", de Marianna Brennand

Melhor filme internacional

"Levados Pelas Marés", de Jia Zhangke

Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE)

"Intervenção", de Gustavo Ribeiro

Prêmio Netflix

"Serra das Almas", de Lírio Ferreira.

Prêmio Paradiso

"Malu", do diretor Pedro Freire.

Prêmio Brada, de Melhor Direção de Arte

Mathé recebe o prêmio pelo seu trabalho no filme "Hanami", de Denise Fernandes.



Sobre a Mostra

A cerimônia de encerramento aconteceu no Espaço Petrobras, na Cinemateca Brasileira.

Com apresentação de Renata de Almeida e Serginho Groisman, a solenidade realizou a entrega dos prêmios desta edição, entre eles o Prêmio Leon Cakoff para o cineasta Francis Ford Coppola, que estava presente no evento. A premiação foi seguida da exibição do filme mais recente do diretor americano, "Megalópolis".