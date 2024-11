Morre o poeta Tavinho Paes, aos 69 anos, no Rio de Janeiro

Tavinho Paes morreu aos 69 anos no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O poeta, cujo nome de batismo é Luiz Octávio Paes de Oliveira, morreu na quinta-feira (31) e terá seu corpo velado nesta sexta-feira (1º). Ele estava internado em um hospital na Zona Norte do Rio, onde passou por cirurgias após sofrer um infarto, em setembro.

Ele começou a trabalhar como letrista musical nos anos 1980. Tavinho teve músicas gravadas por Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, Gilberto Gil e Rita Lee. Foi autor de hits como "Rádio-Blá" e "Totalmente Demais".

O poeta deixa a mulher. O velório será às quatro da tarde, no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio.