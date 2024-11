Maria Bopp revela que fez 42 cenas de sexo em série de Bruna Surfistinha

Maria Bopp, 33, que interpretou Bruna Surfistinha na série da Fox, revelou que fez 42 cenas de sexo para a trama.

O que aconteceu

Bopp explicou que o nível de exposição da série "é absurdo" logo no teste de elenco. "Não sou ingênua, estava fazendo um teste para ser Bruna Surfistinha. Teve uma cena de sexo no teste, em que eu fiquei de calcinha e sutiã, foi um teste muito difícil, mas me entreguei super e foi incrível", declarou durante participação no podcast Embrulha sem Roteiro.

Ela contou que assim que leu o roteiro percebeu que a série "tinha muita cena de sexo, de nudez e de exposição". "E eu estava com muito medo, fiquei nervosa com isso, mas quando fiz a primeira cena e vi que era muito técnico, ensaiado, falei 'está tudo bem'. As cenas de briga, de muito drama, medo, para mim é mais difícil que cena de sexo".

A atriz destacou que das 42 cenas de sexo que gravou vivenciou "três situações desagradáveis". "Era um jeito que o ator fala, que ele pega, que eu não gostei muito, mas imediatamente eu falei e resolveu. Também foram atores que faziam participação [especial]. Um desses casos foi uma cena de ménage, o ator e duas atrizes, daí ele me solta 'não queria que essa cena acabasse nunca, que delícia'. Falou em voz alta, deixou os pensamentos intrusivos tomarem conta".

Maria Bopp interpretou Bruna Surfistinha na série "Me Chama de Bruna" sobre a vida da ex-profissional do sexo. A trama foi ao ar entre 2016 e 2020 pela Fox Premium.