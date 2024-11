Mania de Você hoje (1): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Vocação para freira? Isso é o que Luma (Agatha Moreira) vai alegar ter para a madre superiora do abrigo onde Mércia (Adriana Esteves) foi criada. Faz parte do plano da moça de descobrir tudo sobre a governanta.

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (1) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi, mencionando a operação Portugal e Santiago. Moema desiste de procurar Nahum ao ver Mércia deixando a casa do pai de Mavi. Bruna termina com Iarlei. Dhu sai de casa, fugindo da confusão familiar. Rudá estranha ao ver Nahum na casa de Moema. Rudá e Viola paralisam ao escutar Iberê falar com Santiago sobre a operação em Portugal. Cristiano promete a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades. Luma pede para falar com a madre superiora do Convento das Carmelitas, com a desculpa de querer se tornar uma freira.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.