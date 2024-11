Lucas Buda assume novo romance após divórcio: 'Que Deus abençoe a gente'

Lucas Buda assumiu o seu namoro com Joyce Magalhães, após polêmico divórcio com Camila Moura.

O que aconteceu

O professor publicou uma série de fotos românticas ao lado de sua namorada. "Que Deus abençoe a gente", escreveu ele na legenda do post no Instagram.

O ex-BBB conheceu Joyce durante um evento, onde ela lhe pediu uma foto. "A gente estava em um evento, conversamos ali poucas palavras, mas ela pediu para tirar foto comigo e depois postou. Já comecei a brincar, né? Eu falei para me marcar, e a gente começou a conversar. Aí eu convidei ela para jantar e desde então a gente foi se encontrando. Já tem mais ou menos uns dois meses que a gente está se conhecendo", cotou Buda para o Gshow.

Joyce é manauara, tem 26 anos, é empresária e está cursando veterinária. Atualmente eles moram em cidades diferentes, mas Buda disse que a distância não atrapalhou o romance.

Buda inclusive revelou que tem vontade de se mudar para o norte do país para ficar mais perto da amada. "Eu tenho pretensão de morar lá no final do ano agora. A gente não vai morar junto ainda, mas é para poder juntar as duas coisas, tanto o relacionamento quanto os trabalhos, que tem aparecido bastante pela região norte", revelou.