Luan Santana e Fábio Jr. lançam parceria e celebram: 'Especial demais'

Fábio Jr., 70, e Luan Santana, 33, lançaram a canção "Choro", uma parceria inédita, nesta sexta-feira (1º).

O que aconteceu

A faixa foi gravada no especial "Bem mais que os meus 20 e poucos anos", em São Paulo. O projeto celebrou os 70 anos de vida e 50 anos de carreira de Fábio Jr.

O veterano celebrou a presença de Luan na ocasião especial. "É muito talento para um cara só! Tenho muita admiração por você, o jeito que você conduz a sua carreira, o carinho que esse país inteiro tem por você", disse Fábio na gravação.

O convidado também retribuiu o carinho. "Que honra", disse Luan na ocasião. Os cantores demonstraram muita admiração, com reverências e sorrisos durante a apresentação.

Nas redes sociais, Fábio reforçou seus elogios a Luan nesta quinta-feira (31). "Especial demais ter esse cara que eu admiro tanto cantando comigo nesse dia. Mais uma vez, brigadú, Don!", escreveu ele.

A parceria também foi celebrada pelos fãs. "Nunca me canso de ver a emoção transbordar na sua voz, no seu rosto e no seu olhar", disse uma seguidora. "Sucesso duplicado!", comentou outra. Cleo, filha de Fábio, também reagiu com emojis de aplausos e emojis.