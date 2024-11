José Loreto promete final 'de tirar o fôlego' para 'No Rancho Fundo'

Após "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto completa uma trilogia de sucessos com o fim de "No Rancho Fundo" (Globo). A novela das seis chega ao fim nesta sexta-feira (1º) e, durante bate-papo com Splash, o ator promete um encerramento de tirar o fôlego.

O sucesso de Marcelo Gouveia

Marcelo Gouveia é um vilão, apesar disso, ele conquistou o público com seu carisma. O ator conta que isso não foi por acaso, e fez parte de sua construção de personagem desde o início.

Os primeiros capítulos que eu recebi do Marcelo Gouveia, ele me lembrava muito ali, 'Lisbela e o Prisioneiro', aquela fala rápida, aquele cara que com a lábia enrolava as pessoas e tal. Então, desde o início, eu falei, vou fazer um vilão com muito carisma, tentando botar muita coisa, para ele não ser aquele vilão que só faz maldade por ser maldoso, para ele ter várias camadas, para ele ser um vilão porque a vida o fez assim, porque ele é preterido, porque ele tem inveja, mas, ao mesmo tempo que ele tem inveja do amigo, ele tem muita admiração, ele tem muito amor. José Loreto

José Loreto Imagem: Henrique Gendre

Com esse carisma, não é difícil encontrar parte do público torcendo até por uma redenção ou final feliz para Marcelo Gouveia. "Vejo a reação do público, as senhoras dizem: 'tenho uma raiva de ter raiva de você'. Eu falo: 'isso é muito maravilhoso, exatamente o que eu queria'".

Loreto não pode dar muitos spoilers do último capítulo, mas promete um final de tirar o fôlego. "Acontecem coisas extraordinárias, inesperadas, é isso que posso falar. Vai tirar o ar de muita gente, o desfecho do Marcelo Gouveia. Não posso dar um spoiler, senão entrego uma coisa que vai ser muito surpreendente. Talvez seja o encerramento de ciclo de um dos personagens que eu fiz mais de tirar o fôlego".

Sobre a possibilidade de retornar como Marcelo Gouveia em uma possível continuação de "No Rancho Fundo, ele diz: "Se viesse agora, 'vamos fazer o No Rancho Fundo 2, ano que vem'; eu ia falar assim: 'já dei check, já gravei 171 capítulos com ele, quero algo diferente, algo que me instigue'".

Galã descamisado?

José emendou dois trabalhos que esbanjaram sensualidade, tanto Lui Lorenzo, de "Vai na Fé", como Marcelo Gouveia, de "No Rancho Fundo", renderam ao ator várias cenas sem camisa. Loreto não vê problema nisso, mas não se vê preso na caixinha do "galã descamisado".

Acho que não me taxa em um lugar não, porque eles são muito diversos. Vou voltar lá atrás, fiz o Darkson [em 'Avenida Brasil'], que era um cara extremamente 'pá' em 2012, e no ano seguinte eu fiz o Candinho de 'Flor do Caribe', que era um aluado, todo para dentro, todo coberto, um cara sem vaidade, sem nada, então isso me fez ampliar o leque dos olhares dos produtores, diretores. Agora, lógico que quero fazer outros tipos de personagens, quero fazer o louco, quero fazer o Ricardo 3º, quero fazer o Hamlet, quero beber de outras coisas, esse é o desafio que me excita, que me acende para um projeto. José Loreto

José Loreto Imagem: Henrique Gendre

Zé adoraria fazer uma novela das 11 com cenas mais sensuais. "Pode me chamar para fazer os sensuais, que eu vou adorar. Fiz novela das seis e das sete, em que a gente não podia mostrar muita coisa. Eu quero fazer uma das 11, aí eu quero ver".

Apesar dessa vontade, Loreto pretende tirar umas férias de novelas e focar projetos mais curtos, mas está aberto a convites da Globo. "Se chegar um projeto muito legal ano que vem da Globo, temos que estudar, ver o tempo que eu vou ter de descanso e tal. Mas eu quero fazer também, não quero ficar muito tempo afastado, não [...] Eu adoro [fazer novela]. Adoro a resposta. Adoro gravar uma coisa, ir para o ar em duas semanas e ver a pessoa reagindo àquilo".

'Selinho é só um afeto'

Nas últimas semanas, um selinho de Zé Loreto e sua colega de elenco Luisa Arraes viralizou nas redes sociais. O momento de afeto entre os dois aconteceu durante a festa de despedida da novela.

Como artista, com a maturidade que tenho, dar um selinho a uma pessoa que tenho muito carinho, muito respeito e muita intimidade, talvez seja, para uma pessoa que não tem isso, igual um aperto de mão. É um abraço, um afeto, não é sexualizado, não é romance, não é um caso, não é uma ficada, não é nada, é um selinho de agradecimento, imagina. Mas tem que entender, no nosso trabalho, a gente se agarra, se beija, então já temos essa intimidade. Dar um selinho não é nada, é só um carinho José Loreto

Sobre os boatos a respeito de sua vida pessoal, Loreto diz: "Tenho ficado cada vez mais leve na minha vida, cheio de problemas no mundo, vou me importar que saiu [notícia] de que beijei alguém?"