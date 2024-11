Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto à mão armada em São Paulo

Lexa, de 29 anos, sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (31). A cantora foi surpreendida quando chegava em seu hotel em São Paulo, após sair da gravação do programa "Sabadou" com Virgínia, no SBT.

O que aconteceu

Na tarde desta quinta, Lexa anunciou nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho.

Ao menos quatro homens que ocupavam um carro e uma moto abordaram o veículo que a artista estava e apontaram armas para ela. Mas, assim que a reconheceram, recuaram e fugiram.

O chefe de segurança ainda está produzindo o relatório do ocorrido. A informação é do Portal Léo Dias.

Lexa e o bebê estão bem. Ela está grávida de três meses do ator Ricardo Vianna, 32, e disse que "não tinha mais como esconder".

Imagem: Reprodução/Instagram

Lexa mostra tamanho da barriga

A cantora, que é noiva do ator Ricardo Vianna, 32, compartilhou, em suas redes sociais, um registro de sua gestação. Nos stories de seu perfil do Instagram, ela mostrou, pela primeira vez, o tamanho da barriga. Passando a mão em seu filho, ela se derreteu. "Eu perdendo a minha postura de grávida no final. Tô tão feliz de finalmente mostrar a barriguinha que já tá começando a aparecer". A artista contou a novidade por meio de um vídeo nas redes sociais. Ela e Ricardo ficaram noivos no dedo em fevereiro deste ano, quando o ator pediu a mão da amada em uma viagem para Noruega.

Ricardo Vianna celebra gravidez de Lexa

O ator compartilhou uma série de fotos comemorando a novidade. "Deus é maravilhoso! A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. A única certeza que tenho é que fazendo o bem, o bem volta", iniciou ele.

Vianna não escondeu a alegria com o momento especial. "Somos felizes, não desejamos o mal de ninguém, e estamos realizando nossos sonhos e escrevendo nossa história. A vida é linda, família!", afirmou.



Ele, que já é pai de Cecília, 9, agradeceu por aumentar sua família ao lado de Lexa. "Agora eu sou pai de duas crianças! Que benção! Obrigado, Pai! Obrigado minha linda mulher por me proporcionar tamanha felicidade, por me amar e paparicar! Te amo! O pai tá on!", concluiu.

Os seguidores parabenizaram os papais pela novidade. "Felicidades ao casal! E muita saúde pro baby Riclexa", escreveu um perfil nos comentários. "Toda felicidade do mundo, vocês merecem", disse outro.