Gizelly revela medicação que Sacha usa para ansiedade; entenda o que é CBD

Reunidos na sala depois da eliminação de Camila em A Fazenda (Record), Gizelly contou para os aliados que Sacha Bali fazia uso de medicamentos à base de canabidiol, substância extraída da Cannabis.

O que aconteceu

O grupo de Zé Love reclamava que o G4, Sacha, Gui, Luana e Yuri, estavam fazendo barulho a noite e ninguém conseguiria dormir.

Gizelly discorda. "Daqui a pouco é que ele saem para fumar. O bom é que a voz dele [Sacha], a gente escuta pouco. Ele toma CBD à noite e dorme. De dia, toma outro CBD na hora do almoço e dorme a tarde inteira."

Babi questiona o que é a medicação e a ex-BBB explica que é "extrato de cannabis". O canabidiol é uma das substâncias encontradas na flor do gênero cannabis.

"Sério? Por que ele toma isso?", questiona a ex-Panicat.

"Porque tira a ansiedade", revela Gizelly. O canabidiol pode ser usado no tratamento de ansiedade, mas é necessário avaliação e prescrição médica para iniciar a medicação. No Brasil, a Anvisa libera o tratamento com canabidiol para 12 tipos de doenças, mas não é permitida a plantação, sendo necessária sua importação.

