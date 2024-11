Gisele Itié diz que foi rejeitada pelo ex-marido na gravidez: 'Tinha nojo'

Gisele Itié revelou que sofreu com a rejeição do ex-parceiro, Guilherme Winter, durante a gestação do filho do casal, Pedro.

O que aconteceu

Itié contou que sentia "muito tesão" durante a gravidez, mas que ouviu do então parceiro que ele sentia "nojo" do corpo dela. "Ele sentiu muito nojo do meu corpo. Ele falava isso, que sentia nojo de algum cheiro que [meu corpo] exalava", declarou durante participação no podcast Exaustas.

Atriz afirmou que Winter não se aproximava dela durante a gestação, por isso buscou prazer com outro homem. "Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt", contou, referindo-se ao seu primeiro orgasmo.

A famosa também disse que homem não precisa ter medo de transar com a mulher grávida. "Tem pais que têm medo que vai estourar a bolsa... Gente, só se o cara tiver um pinto com mais de 25 centímetros e um bisturi na ponta".

Gisele Itié e Guilherme Winter viveram um relacionamento com idas e voltas. Os dois iniciaram o romance em 2015, nos bastidores da novela "Os Dez Mandamentos" (RecordTV), e se separaram de vez em 2020. Pedro, filho único do casal, nasceu em março daquele ano, quando os pais não estavam mais juntos.