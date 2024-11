Fortnite abre nova temporada com imersão na música e participação de ícones

O Fortnite anunciou nesta sexta-feira (1) uma imersão na música em sua nova temporada, com a ajuda de ícones como Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e Juice WRLD.

Na nova temporada, os artistas levarão suas músicas e seu estilo para o gameplay de Fortnite. As novidades foram anunciadas em um evento promovido pela Epic Games em Nova York.

Música e videogame já estão inseridos na cultura, e há uma grande sobreposição entre fãs de jogos e fãs de música. [...] Os artistas entendem que jogos são um lugar interessante e importante para que possam encontrar os fãs onde eles estão.

Nate Nanzer, vice-presidente de parcerias globais

A temporada durará todo o mês de novembro. Cada artista ocupará o jogo por uma semana.

Investimento em música

O Fortnite vem investindo pesado em música e parcerias com artistas desde o final do ano passado. Em dezembro, o jogo musical Fortnite Festival foi lançado, desenvolvido pelo mesmo estúdio que criou o Rock Band.

No Fortnite Festival, é possível tocar sucessos de várias épocas e gêneros. O jogador pode tocar no palco em uma "banda" ou solo, escolher a setlist, a dificuldade e o instrumento musical.

No início do ano, a jogabilidade também foi expandida e passou a permitir o uso de controles de guitarra, antes usados em jogos como Rock Band. Desde então, artistas como Lady Gaga e Metallica participaram de eventos especiais dentro do jogo.

A cada temporada, um artista diferente oferece músicas, um personagem personalizado e até shows na plataforma. A lista inclui The Weeknd, Karol G e Billie Eilish, que inclusive disponibilizou a primeira prévia da faixa "CHIHIRO" no Fortnite.

*A repórter viajou para Nova York a convite da Epic Games.

